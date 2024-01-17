где можно найти надежные процессоры?
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где можно найти надежные процессоры?
Все мы знаем, как важно выбрать правильный процессор для компьютера. Я уже исследовал множество вариантов, но где можно найти надежные и высококачественные процессоры?
- Dertert
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
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Re: где можно найти надежные процессоры?
Везде одно и то же. Выбери хоть что-то, и готовься к тому, что всё равно будет не так, как хотелось.
- Harlitood
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: где можно найти надежные процессоры?
Решил апгрейднуть свой комп, и https://www.regard.ru/ предложил процессор моей мечты. Заказал, установил - теперь машина летает, как супергерой! Рекомендую всем гикам!
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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