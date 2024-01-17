где можно найти надежные процессоры?

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где можно найти надежные процессоры?

Новое сообщение Dertert » 17 янв 2024, 01:49

Все мы знаем, как важно выбрать правильный процессор для компьютера. Я уже исследовал множество вариантов, но где можно найти надежные и высококачественные процессоры?


Dertert
 
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Re: где можно найти надежные процессоры?

Новое сообщение Harlitood » 17 янв 2024, 12:17

Везде одно и то же. Выбери хоть что-то, и готовься к тому, что всё равно будет не так, как хотелось.
Harlitood
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Re: где можно найти надежные процессоры?

Новое сообщение ВиллиВОнка » 17 янв 2024, 15:27

Решил апгрейднуть свой комп, и https://www.regard.ru/ предложил процессор моей мечты. Заказал, установил - теперь машина летает, как супергерой! Рекомендую всем гикам!
ВиллиВОнка
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