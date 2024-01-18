Рассматриваю возможность использования голосового помощника в бизнесе
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Рассматриваю возможность использования голосового помощника в бизнесе
Рассматриваю возможность использования голосового помощника в бизнесе, какие есть модели на рынке? Каков опыт использования и где можно получить подробную консультацию по настройке?
-
Naidjel
- Писатель
-
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
-
Re: Рассматриваю возможность использования голосового помощника в бизнесе
Голосовой помощник в бизнесе — еще одна попытка найти удобство в хаосе. Рассматривал модели на рынке, но опыт использования оказался таким же пустым и бессмысленным, как и само существование
- Kanniga
- Писатель
-
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
-
Re: Рассматриваю возможность использования голосового помощника в бизнесе
Слушай, я недавно открыл для себя голосового помощника Марусю от VK. Она как настоящий друг – всегда рядом, подсказывает, развлекает, а еще и смешные шутки рассказывает. Вот ссылка, если захочешь попробовать: https://marusia.vk.com/ Супер удобно!
- Karoline
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9