нам в клинику нужны новые операционные светильники

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нам в клинику нужны новые операционные светильники

Новое сообщение maister » 20 янв 2024, 00:43

У нас в клинике нужны новые операционные светильники. Где можно купить качественное оборудование для хирургических вмешательств?


maister
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:37
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