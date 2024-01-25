Лазерная резка труб: опыт и советы

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Лазерная резка труб: опыт и советы

Новое сообщение samoeglavnoe** » 25 янв 2024, 11:46

Привет, форумчане! Нужен ваш совет по лазерной резке труб. Кто-то пробовал разные методы? Какие материалы лучше обрабатываются? Что следует учесть при выборе услуги?


samoeglavnoe**
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Re: Лазерная резка труб: опыт и советы

Новое сообщение IntoSpace » 25 янв 2024, 11:48

Расскажу про "АКУБ–КОНТРАКТ" в Люберцах..тут смотри. Их лазерная резка труб - просто находка! Отличаются точностью и минимальным воздействием на материал. Работают быстро, с учетом индивидуальных требований. Недавно заказывал у них резку алюминиевых профилей – результат порадовал. Всем советую обратить внимание на них, если цените качество и профессионализм.
IntoSpace
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