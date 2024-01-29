Офисные компьютеры нашей компании превратились в постоянные проблемы

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Офисные компьютеры нашей компании превратились в постоянные проблемы

Новое сообщение Dertert » 29 янв 2024, 06:11

Офисные компьютеры нашей компании превратились в постоянные проблемы, что замедляет нашу работу. Где можно найти профессионалов, которые не только решат проблемы, но и сделают так, чтобы они больше не появлялись?


Dertert
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
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Re: Офисные компьютеры нашей компании превратились в постоянные проблемы

Новое сообщение ВиллиВОнка » 29 янв 2024, 10:46

Эх, эти офисные компьютеры… Рекомендую поискать профессионалов на форумах IT-специалистов или спросить у коллег из других компаний. Я свои проблемы решил благодаря рекомендациям форумчан.
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Офисные компьютеры нашей компании превратились в постоянные проблемы

Новое сообщение Laiving » 29 янв 2024, 16:18

Я работаю в небольшой фирме, которая занимается рекламой. Мы часто используем компьютеры для наших проектов. Но иногда у нас возникают проблемы с оборудованием или программами. Мы не можем сами решать их, потому что не имеем достаточных знаний и опыта. Мы нашли сайт https://www.basis-it.ru/ , где предлагают обслуживание компьютеров для организаций. Это сервис, который помогает решать любые вопросы, связанные с компьютерной техникой и программным обеспечением.
Laiving
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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