мне нужен промышленный двигатель ТМЗ

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мне нужен промышленный двигатель ТМЗ

Новое сообщение Dertert » 29 янв 2024, 07:06

Собираюсь запустить свой маленький производственный проект и мне нужен промышленный двигатель ТМЗ. Где взять его, чтобы стартануть с правильным оборудованием?


Dertert
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
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Re: мне нужен промышленный двигатель ТМЗ

Новое сообщение ВиллиВОнка » 29 янв 2024, 11:29

Промышленный двигатель ТМЗ – вот это мощь. Форумы по производству, возможно, помогут, но я так и не нашел нормального двигла. Надеюсь, у тебя получится не так, как у меня.
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 91
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Re: мне нужен промышленный двигатель ТМЗ

Новое сообщение Laiving » 29 янв 2024, 16:50

Если нужен надежный промышленный двигатель ТМЗ, то вам в магазин Динамика 76 , где можно купить качественные двигатели. Ребята там знают толк в этом деле, так что, если у вас также начинается стройка, ткните в ссылку и оцените ассортимент!
Laiving
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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