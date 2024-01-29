мне нужен промышленный двигатель ТМЗ
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мне нужен промышленный двигатель ТМЗ
Собираюсь запустить свой маленький производственный проект и мне нужен промышленный двигатель ТМЗ. Где взять его, чтобы стартануть с правильным оборудованием?
- Dertert
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
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Re: мне нужен промышленный двигатель ТМЗ
Промышленный двигатель ТМЗ – вот это мощь. Форумы по производству, возможно, помогут, но я так и не нашел нормального двигла. Надеюсь, у тебя получится не так, как у меня.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: мне нужен промышленный двигатель ТМЗ
Если нужен надежный промышленный двигатель ТМЗ, то вам в магазин Динамика 76 , где можно купить качественные двигатели. Ребята там знают толк в этом деле, так что, если у вас также начинается стройка, ткните в ссылку и оцените ассортимент!
- Laiving
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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