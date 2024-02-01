Рекомендации по оборудованию для мойки деталей
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Рекомендации по оборудованию для мойки деталей
Привет, форумчане! У кого-то есть опыт в использовании оборудования для мойки деталей? Подскажите, какое оборудование предпочтительнее при мелкосерийном производстве? Интересует не только эффективность, но и удобство в использовании. Бюджет ограничен, поэтому ищу оптимальное решение. Заранее спасибо!
- samoeglavnoe**
- Знаток
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- Сообщения: 312
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Рекомендации по оборудованию для мойки деталей
Привет! Если у тебя ограничен бюджет, но ты хочешь получить качественные результаты, то я бы порекомендовал обратить внимание на оборудование от https://himiklife.ru/product-category/a ... ki-detaley в частности, мою машину для деталей. Я сам использовал их продукцию на своем мелком производстве.
Машина обеспечивает не только эффективную очистку, но и проста в управлении. К тому же, они продают оборудование в Москве, что делает логистику удобной. У меня с ними не было проблем, и результат меня полностью устроил. Подумай об этом варианте!
- IntoSpace
- Знаток
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- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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