IntoSpace » 01 фев 2024, 12:44

Привет! Если у тебя ограничен бюджет, но ты хочешь получить качественные результаты, то я бы порекомендовал обратить внимание на оборудование от https://himiklife.ru/product-category/a ... ki-detaley в частности, мою машину для деталей. Я сам использовал их продукцию на своем мелком производстве.

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