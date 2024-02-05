IntoSpace » 05 фев 2024, 22:16

Лично я уже некоторое время использую https://sgep-it.ru/ VoIP от Eltex и могу поделиться своим опытом.

Во-первых, качество связи вполне приличное. Звук четкий, нет задержек. Это особенно важно для бизнеса, где каждое слово на весу золота.

Во-вторых, их оборудование стабильное. У меня ни разу не было проблем с подключением или сбоями в работе. Это важно, чтобы избежать потери времени и клиентов из-за технических неполадок.

Также, обрати внимание на широкий функционал. Eltex предоставляет различные опции и возможности для настройки под конкретные нужды бизнеса.

В целом, я доволен использованием и рекомендую рассмотреть Eltex, если ты в поиске надежного решения для VoIP телефонии.