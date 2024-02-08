Ищу iPhone 12 в Питере. Где лучше всего совершить покупку?

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Ищу iPhone 12 в Питере. Где лучше всего совершить покупку?

Новое сообщение Kanniga » 08 фев 2024, 15:24

Ищу iPhone 12 в Питере. Где лучше всего совершить покупку? Какие предложения в городе? Где можно получить дополнительную информацию?


Kanniga
Писатель
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Ищу iPhone 12 в Питере. Где лучше всего совершить покупку?

Новое сообщение Harosssaa » 08 фев 2024, 18:05

Не лучше ли обратить внимание на более свежие модели? Предложения в городе? Полагаю, лучше всего — не тратить время на прошлый век и искать что-то более актуальное.
Harosssaa
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 янв 2024, 02:49
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