samoeglavnoe** » 13 фев 2024, 13:48

Имею вопрос по обслуживанию кондиционера. Недавно приобрел новый, и хочу поддерживать его в идеальном состоянии. Как выбрать надежный сервис в Московской области? Что следует учитывать при выборе компании для регулярного обслуживания и возможных ремонтных работ? Буду благодарен за ваши рекомендации и опыт!