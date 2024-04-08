Техника и электроника

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Техника и электроника

Новое сообщение Ilonna » 08 апр 2024, 10:52

Покупаете через интернет?


Ilonna
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 18:34
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Re: Техника и электроника

Новое сообщение venom » 08 апр 2024, 11:18

Привет, конечно да - вообще нехочется переплачивать в обычных магазинах, тем более что можно найти все что нужно и даже в крелит оформить https://yellow.ua/apple/ipad/kredit/ без обращения в банк.
venom
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 20:50
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