Техника и электроника
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Техника и электроника
Покупаете через интернет?
- Ilonna
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 18:34
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Re: Техника и электроника
Привет, конечно да - вообще нехочется переплачивать в обычных магазинах, тем более что можно найти все что нужно и даже в крелит оформить https://yellow.ua/apple/ipad/kredit/ без обращения в банк.
- venom
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 20:50
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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