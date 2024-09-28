Уплотнители кольцевых пространств в каких магазинах приобрести?
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Уплотнители кольцевых пространств в каких магазинах приобрести?
В каких магазинах сейчас можно купить уплотнители кольцевых пространств ? Надо для работы
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: Уплотнители кольцевых пространств в каких магазинах приобрести?
загляните на строительный рынок , там видел в продаже уплотнители кольцевых пространств
- gaps
- Фанат
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- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Re: Уплотнители кольцевых пространств в каких магазинах приобрести?
Если вы решили приобрести уплотнители кольцевых пространств , то загляните на сайт этой компании https://trubozaschita.ru/link-seal у них уплотнители по ценам ниже среднего и мы у них часто покупаем такие уплотнители и они нас полностью устраивают .
- lirkafe
- Писатель
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- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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Re: Уплотнители кольцевых пространств в каких магазинах приобрести?
Если интересуют уплотнители, то рекомендую их брать только на https://ovux.ru/. Там не только есть готовые уплотнители и уплотнительные кольца, но также есть возможность заказать любого уплотнителя по вашим эскизам. Цены приемлемые, а качество высокое.
- Розалия
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 14 июн 2024, 13:06
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