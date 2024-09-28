Уплотнители кольцевых пространств в каких магазинах приобрести?

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Уплотнители кольцевых пространств в каких магазинах приобрести?

Новое сообщение beml » 28 сен 2024, 19:52

В каких магазинах сейчас можно купить уплотнители кольцевых пространств ? Надо для работы


beml
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Re: Уплотнители кольцевых пространств в каких магазинах приобрести?

Новое сообщение gaps » 28 сен 2024, 20:44

загляните на строительный рынок , там видел в продаже уплотнители кольцевых пространств
gaps
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Re: Уплотнители кольцевых пространств в каких магазинах приобрести?

Новое сообщение lirkafe » 29 сен 2024, 10:57

Если вы решили приобрести уплотнители кольцевых пространств , то загляните на сайт этой компании https://trubozaschita.ru/link-seal у них уплотнители по ценам ниже среднего и мы у них часто покупаем такие уплотнители и они нас полностью устраивают .
lirkafe
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Re: Уплотнители кольцевых пространств в каких магазинах приобрести?

Новое сообщение Розалия » 03 мар 2025, 21:37

Если интересуют уплотнители, то рекомендую их брать только на https://ovux.ru/. Там не только есть готовые уплотнители и уплотнительные кольца, но также есть возможность заказать любого уплотнителя по вашим эскизам. Цены приемлемые, а качество высокое.
Розалия
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