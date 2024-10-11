Хочу сделать квартиру умнее, присматриваюсь к системам "умный дом"
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Хочу сделать квартиру умнее, присматриваюсь к системам "умный дом"
Хочу сделать квартиру умнее, присматриваюсь к системам "умный дом". Кто подскажет, где в Москве можно купить надёжную систему, чтобы всё подключили и настроили как надо?
- Dertert
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
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Re: Хочу сделать квартиру умнее, присматриваюсь к системам "умный дом"
Умный дом — штука удобная, но и тут подводных камней хватает. То датчики не все нужные ставят, то настройка превращается в танцы с бубном. Вроде и идея хорошая, но пока всё заработает так, как хочешь, пройдёт время. Да и стоит недёшево.
- Laiving
- Знаток
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- Сообщения: 205
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Хочу сделать квартиру умнее, присматриваюсь к системам "умный дом"
Захотел сделать квартиру умной, и вот нашёл ребят в Москве, которые занимаются системами умного дома. Сайт https://s-well.ru оказался настоящей находкой: тут можно не только заказать установку, но и выбрать подходящие решения для своего жилья. Всё настроили быстро, а я теперь управляю домом через телефон.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Хочу сделать квартиру умнее, присматриваюсь к системам "умный дом"
Співпрацею з компанією https://360view.com.ua/intelektualni-systemy/ задоволена. Під час проєктування розумного будинку жодних проблем не виникло, реалізацію також виконали вчасно. І моя порада - не економте на проєкті. Якісна техніка відомих брендів набагато функціональніша та гарантовано прослужить довше.
- Маргаритка
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 06 май 2025, 21:51
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