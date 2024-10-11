Laiving » 12 окт 2024, 09:18

Умный дом — штука удобная, но и тут подводных камней хватает. То датчики не все нужные ставят, то настройка превращается в танцы с бубном. Вроде и идея хорошая, но пока всё заработает так, как хочешь, пройдёт время. Да и стоит недёшево.