Хочу сделать квартиру умнее, присматриваюсь к системам "умный дом"

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Хочу сделать квартиру умнее, присматриваюсь к системам "умный дом"

Новое сообщение Dertert » 11 окт 2024, 13:30

Хочу сделать квартиру умнее, присматриваюсь к системам "умный дом". Кто подскажет, где в Москве можно купить надёжную систему, чтобы всё подключили и настроили как надо?


Dertert
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Re: Хочу сделать квартиру умнее, присматриваюсь к системам "умный дом"

Новое сообщение Laiving » 12 окт 2024, 09:18

Умный дом — штука удобная, но и тут подводных камней хватает. То датчики не все нужные ставят, то настройка превращается в танцы с бубном. Вроде и идея хорошая, но пока всё заработает так, как хочешь, пройдёт время. Да и стоит недёшево.
Laiving
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Re: Хочу сделать квартиру умнее, присматриваюсь к системам "умный дом"

Новое сообщение Naidjel » 12 окт 2024, 13:47

Захотел сделать квартиру умной, и вот нашёл ребят в Москве, которые занимаются системами умного дома. Сайт https://s-well.ru оказался настоящей находкой: тут можно не только заказать установку, но и выбрать подходящие решения для своего жилья. Всё настроили быстро, а я теперь управляю домом через телефон.
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Naidjel
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Re: Хочу сделать квартиру умнее, присматриваюсь к системам "умный дом"

Новое сообщение Маргаритка » 12 июл 2025, 10:06

Співпрацею з компанією https://360view.com.ua/intelektualni-systemy/ задоволена. Під час проєктування розумного будинку жодних проблем не виникло, реалізацію також виконали вчасно. І моя порада - не економте на проєкті. Якісна техніка відомих брендів набагато функціональніша та гарантовано прослужить довше.
Маргаритка
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