Что необычного подарить своей жене?

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Что необычного подарить своей жене?

Новое сообщение gaps » 21 ноя 2024, 15:47

Хочу своей жене сделать необычный подарок , что посоветуйте подарить?


gaps
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Re: Что необычного подарить своей жене?

Новое сообщение zamlina » 21 ноя 2024, 17:57

ювелирное украшение можно подарить , женщинам очень они нравятся
zamlina
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Re: Что необычного подарить своей жене?

Новое сообщение beml » 21 ноя 2024, 19:46

Я тоже долго выбирал , что необычного подарить своей супруге и остановился на красивом сексуальном нижнем белье , которое приобрел в этом интернет магазине https://www.sexfeast.ru жене подарок очень понравился
beml
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Re: Что необычного подарить своей жене?

Новое сообщение tarak » 03 дек 2024, 23:16

Отличная идея — сделать подарок, связанный с уходом за волосами! Я советую заказать подарочный набор Kerastase. Этот набор не только эффектно выглядит, но и очень полезен для красоты и здоровья волос. Такие наборы включают шампуни, маски или уходовые масла, которые точно порадуют вашу жену. Заказать можно на сайте https://hair-shop.md/ru/kerastase/cadou/ там хороший выбор и быстрая доставка. Подарок получится и стильным, и заботливым!
tarak
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Re: Что необычного подарить своей жене?

Новое сообщение Marysa23 » 25 фев 2025, 13:49

gaps писал(а):Хочу своей жене сделать необычный подарок , что посоветуйте подарить?

Не думали о каком-нибудь ювелирном изделии? Как вариант можно подарить часики.. В интернет-магазине FURYTIME https://fury-time.ru/ можно приобрести высококачественные копии наручных часов и аксессуаров от известных мировых брендов по очень хорошей цене.

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Marysa23
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