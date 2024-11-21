Что необычного подарить своей жене?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Что необычного подарить своей жене?
Хочу своей жене сделать необычный подарок , что посоветуйте подарить?
- gaps
- Фанат
-
- Сообщения: 154
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
-
Re: Что необычного подарить своей жене?
ювелирное украшение можно подарить , женщинам очень они нравятся
- zamlina
- Писатель
-
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
-
Re: Что необычного подарить своей жене?
Я тоже долго выбирал , что необычного подарить своей супруге и остановился на красивом сексуальном нижнем белье , которое приобрел в этом интернет магазине https://www.sexfeast.ru жене подарок очень понравился
- beml
- Фанат
-
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
-
Re: Что необычного подарить своей жене?
Отличная идея — сделать подарок, связанный с уходом за волосами! Я советую заказать подарочный набор Kerastase. Этот набор не только эффектно выглядит, но и очень полезен для красоты и здоровья волос. Такие наборы включают шампуни, маски или уходовые масла, которые точно порадуют вашу жену. Заказать можно на сайте https://hair-shop.md/ru/kerastase/cadou/ там хороший выбор и быстрая доставка. Подарок получится и стильным, и заботливым!
- tarak
- Читатель
-
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 06 янв 2022, 10:47
-
Re: Что необычного подарить своей жене?
gaps писал(а):Хочу своей жене сделать необычный подарок , что посоветуйте подарить?
Не думали о каком-нибудь ювелирном изделии? Как вариант можно подарить часики.. В интернет-магазине FURYTIME https://fury-time.ru/ можно приобрести высококачественные копии наручных часов и аксессуаров от известных мировых брендов по очень хорошей цене.
-
Marysa23
- Читатель
-
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 20 ноя 2023, 17:13
-
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Marysa23 и гости: 16