Где в Москве найти клинику косметологии?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Где в Москве найти клинику косметологии?
Время подумать о внешности и здоровье кожи. Где в Москве найти клинику косметологии с хорошими отзывами и опытными специалистами?
- JamesReus
- Фанат
-
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
-
Re: Где в Москве найти клинику косметологии?
Не гонитесь за модными названиями и громкими отзывами. Лучше ищите место, где работают специалисты с опытом, а не новички с красивыми интерьерами. Ну и цену проверяйте, чтобы без сюрпризов.
- Laiving
- Фанат
-
- Сообщения: 172
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
-
Re: Где в Москве найти клинику косметологии?
Подруга рассказала о качественной косметологии в Москве. Проверила лично и осталась в восторге! На сайте artleoclinic.ru Это Клиника косметологии Москва там нашла всё про процедуры и записалась. Результат впечатлил: кожа сияет, сервис выше всяких похвал.
- Osvald
- Фанат
-
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
-
Re: Где в Москве найти клинику косметологии?
Девочки, задумалась о круговой подтяжке лица, но столько нюансов... Почитала на https://med-prosvet.com/zabolevaniya/kr ... -znat.html что есть разные виды фейслифтинга: классический, SMAS, эндоскопический. Кто-нибудь делал такую процедуру? Какой метод выбирали и почему?
- andreeva77
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 янв 2025, 06:02
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9