Где в Москве найти клинику косметологии?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где в Москве найти клинику косметологии?

Новое сообщение JamesReus » 25 дек 2024, 19:12

Время подумать о внешности и здоровье кожи. Где в Москве найти клинику косметологии с хорошими отзывами и опытными специалистами?


JamesReus
Фанат
 
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
Вернуться к началу

Re: Где в Москве найти клинику косметологии?

Новое сообщение Laiving » 26 дек 2024, 06:35

Не гонитесь за модными названиями и громкими отзывами. Лучше ищите место, где работают специалисты с опытом, а не новички с красивыми интерьерами. Ну и цену проверяйте, чтобы без сюрпризов.
Laiving
Фанат
 
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
Вернуться к началу

Re: Где в Москве найти клинику косметологии?

Новое сообщение Osvald » 26 дек 2024, 09:26

Подруга рассказала о качественной косметологии в Москве. Проверила лично и осталась в восторге! На сайте artleoclinic.ru Это Клиника косметологии Москва там нашла всё про процедуры и записалась. Результат впечатлил: кожа сияет, сервис выше всяких похвал.
Osvald
Фанат
 
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
Вернуться к началу

Re: Где в Москве найти клинику косметологии?

Новое сообщение andreeva77 » 05 апр 2025, 11:08

​Девочки, задумалась о круговой подтяжке лица, но столько нюансов... Почитала на https://med-prosvet.com/zabolevaniya/kr ... -znat.html что есть разные виды фейслифтинга: классический, SMAS, эндоскопический. Кто-нибудь делал такую процедуру? Какой метод выбирали и почему?
andreeva77
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 янв 2025, 06:02
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group