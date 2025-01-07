Задумал выбраться на рыбалку, а старый вейдер уже не годится – вечно промокает.

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Задумал выбраться на рыбалку, а старый вейдер уже не годится – вечно промокает.

Новое сообщение Laiving » 07 янв 2025, 20:30

Задумал выбраться на рыбалку, а старый вейдер уже не годится – вечно промокает. Кто заказывал качественные онлайн, чтобы надёжно и по размеру?


Laiving
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Сообщения: 124
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Re: Задумал выбраться на рыбалку, а старый вейдер уже не годится – вечно промокает.

Новое сообщение Naidjel » 07 янв 2025, 22:20

Уточняй размеры и материал. И читай отзывы, чтобы не получить "одноразовые" вейдеры.
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Naidjel
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Re: Задумал выбраться на рыбалку, а старый вейдер уже не годится – вечно промокает.

Новое сообщение Axilless » 07 янв 2025, 23:20

понадобились вейдерсы для рыбалки. Зашёл на https://fhm.group/catalog/veydersy/veydersy-fhm/ и нашёл именно то, что искал. Удобные, прочные и отлично держат воду. Быстрая доставка и адекватные цены сделали покупку ещё приятнее!
Axilless
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