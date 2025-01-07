Задумал выбраться на рыбалку, а старый вейдер уже не годится – вечно промокает.
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Задумал выбраться на рыбалку, а старый вейдер уже не годится – вечно промокает.
Задумал выбраться на рыбалку, а старый вейдер уже не годится – вечно промокает. Кто заказывал качественные онлайн, чтобы надёжно и по размеру?
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Задумал выбраться на рыбалку, а старый вейдер уже не годится – вечно промокает.
Уточняй размеры и материал. И читай отзывы, чтобы не получить "одноразовые" вейдеры.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Задумал выбраться на рыбалку, а старый вейдер уже не годится – вечно промокает.
понадобились вейдерсы для рыбалки. Зашёл на https://fhm.group/catalog/veydersy/veydersy-fhm/ и нашёл именно то, что искал. Удобные, прочные и отлично держат воду. Быстрая доставка и адекватные цены сделали покупку ещё приятнее!
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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