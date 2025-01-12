Нужен компактный складной нож для походов и на каждый день

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужен компактный складной нож для походов и на каждый день

Новое сообщение Karoline » 12 янв 2025, 21:37

Нужен компактный складной нож для походов и на каждый день. Посоветуйте, где взять надёжный и чтобы качество не подвело?


Karoline
Писатель
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group