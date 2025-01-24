Тату салон подскажите в Москве хороший?

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Тату салон подскажите в Москве хороший?

Новое сообщение zamlina » 24 янв 2025, 21:38

Хочу себе сделать красивое тату , кто знает хороший тату салон в Москве?


zamlina
Писатель
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Re: Тату салон подскажите в Москве хороший?

Новое сообщение beml » 24 янв 2025, 22:45

Я когда делал себе тату , то в первую очередь узнал , есть ли у салона лицензия
beml
Фанат
 
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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