Хочется освежить лицо, интересует ботулинотерапия

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Хочется освежить лицо, интересует ботулинотерапия

Новое сообщение Laiving » 25 янв 2025, 21:04

Хочется освежить лицо, интересует ботулинотерапия. Кто знает проверенного косметолога, чтобы без "переборов"?


Laiving
Фанат
 
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
Вернуться к началу

Re: Хочется освежить лицо, интересует ботулинотерапия

Новое сообщение Kumar » 25 янв 2025, 23:39

Долго собиралась на ботулинотерапию и наконец решилась. Выбрала клинику на https://mango-cosmo.ru . Врач внимательно всё объяснил, процедура прошла быстро и аккуратно. Морщины разгладились, лицо выглядит свежее. Впечатления только положительные, обязательно вернусь!
Kumar
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group