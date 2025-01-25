Хочется освежить лицо, интересует ботулинотерапия
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Хочется освежить лицо, интересует ботулинотерапия
Хочется освежить лицо, интересует ботулинотерапия. Кто знает проверенного косметолога, чтобы без "переборов"?
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Хочется освежить лицо, интересует ботулинотерапия
Долго собиралась на ботулинотерапию и наконец решилась. Выбрала клинику на https://mango-cosmo.ru . Врач внимательно всё объяснил, процедура прошла быстро и аккуратно. Морщины разгладились, лицо выглядит свежее. Впечатления только положительные, обязательно вернусь!
- Kumar
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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