Как найти хороший салон , где есть услуги загара?

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Как найти хороший салон , где есть услуги загара?

Новое сообщение zamlina » 03 фев 2025, 10:11

С подругой хотим сходить в салон красоты на загар , как найти хороший?


zamlina
Писатель
 
Сообщения: 77
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Re: Как найти хороший салон , где есть услуги загара?

Новое сообщение hurteseg » 03 фев 2025, 10:45

а вы почитайте отзывы в интернете про салоны красоты и выбирайте , где делают хороший загар
hurteseg
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