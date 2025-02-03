МРТ для кошек. Хочу узнать о процедуре

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МРТ для кошек. Хочу узнать о процедуре

Новое сообщение polinalaxt » 03 фев 2025, 16:29

Никто не знает, где в деталях рассказывают об МРТ для кошек? Не могу найти интересующую информацию, а ищу уже не первый день. Что мне делать посоветуете?


polinalaxt
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