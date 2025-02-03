МРТ для кошек. Хочу узнать о процедуре
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МРТ для кошек. Хочу узнать о процедуре
Никто не знает, где в деталях рассказывают об МРТ для кошек? Не могу найти интересующую информацию, а ищу уже не первый день. Что мне делать посоветуете?
- polinalaxt
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 янв 2025, 16:01
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