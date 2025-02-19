Как выбрать золотое кольцо для девушки в подарок?
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Как выбрать золотое кольцо для девушки в подарок?
Хочу подарить девушке кольцо, но не знаю, какое выбрать, чтобы точно понравилось. Где продают стильные и качественные украшения?
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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