dmitrijaverin085 » 14 мар 2025, 05:16

Доброе утро, помогите мне сориентироваться и понять, в какой стоит обращаться центр косметологии и эстетической медицины в Москве? Если опыт есть и знаете где грамотные косметологи работают, подскажите и нам их пожалуйста.