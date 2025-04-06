Хочу ухаживать за волосами профессиональной косметикой

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Хочу ухаживать за волосами профессиональной косметикой

Новое сообщение JamesReus » 06 апр 2025, 19:51

Хочу ухаживать за волосами профессиональной косметикой, но выбор огромный. Где можно заказать качественные средства, которые дадут реальный эффект


JamesReus
Фанат
 
Сообщения: 111
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Re: Хочу ухаживать за волосами профессиональной косметикой

Новое сообщение Калугин » 06 апр 2025, 21:22

С женой намучился — то шампунь липкий, то маска с душком. Берите проверенное, а не «суперновинки из Европы».
Калугин
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Re: Хочу ухаживать за волосами профессиональной косметикой

Новое сообщение Paris » 07 апр 2025, 18:17

После окрашивания волосы стали сухие, как солома. Подруга посоветовала нормальную косметику, но где её купить? Нашла шикарный ассортимент на https://www.my-kosm.ru Всё оригинальное, выбор огромный. Волосы теперь блестят и выглядят как после салона!
Paris
Фанат
 
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