Хочу ухаживать за волосами профессиональной косметикой
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Хочу ухаживать за волосами профессиональной косметикой
Хочу ухаживать за волосами профессиональной косметикой, но выбор огромный. Где можно заказать качественные средства, которые дадут реальный эффект
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Хочу ухаживать за волосами профессиональной косметикой
С женой намучился — то шампунь липкий, то маска с душком. Берите проверенное, а не «суперновинки из Европы».
- Калугин
- Писатель
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- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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Re: Хочу ухаживать за волосами профессиональной косметикой
После окрашивания волосы стали сухие, как солома. Подруга посоветовала нормальную косметику, но где её купить? Нашла шикарный ассортимент на https://www.my-kosm.ru Всё оригинальное, выбор огромный. Волосы теперь блестят и выглядят как после салона!
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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