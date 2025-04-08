где найти удобную и красивую женскую одежду?
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где найти удобную и красивую женскую одежду?
Хочется носить дома что-то приятное к телу, но при этом не выглядеть вечно в растянутых футболках. Какие бренды делают стильные вещи?
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: где найти удобную и красивую женскую одежду?
Жене заказывал — на фото шёлк, на деле — какая-то синтетика, шуршит и электризуется. Размер тоже с фантазией. Лучше щупать вживую, а не по картинкам выбирать.
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 181
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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