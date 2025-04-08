где найти удобную и красивую женскую одежду?

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где найти удобную и красивую женскую одежду?

Новое сообщение Axilless » 08 апр 2025, 19:06

Хочется носить дома что-то приятное к телу, но при этом не выглядеть вечно в растянутых футболках. Какие бренды делают стильные вещи?


Axilless
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Re: где найти удобную и красивую женскую одежду?

Новое сообщение Paris » 08 апр 2025, 21:24

Жене заказывал — на фото шёлк, на деле — какая-то синтетика, шуршит и электризуется. Размер тоже с фантазией. Лучше щупать вживую, а не по картинкам выбирать.
Paris
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