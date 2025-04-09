Как выбрать детскую обувь, чтобы и удобно, и полезно?

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Как выбрать детскую обувь, чтобы и удобно, и полезно?

Новое сообщение looksj » 09 апр 2025, 08:44

Ребёнку важно правильное развитие стопы, но при этом хочется стильную и практичную обувь. Какие марки надёжные и удобные?


looksj
Писатель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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