Как выбрать детскую обувь, чтобы и удобно, и полезно?
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Как выбрать детскую обувь, чтобы и удобно, и полезно?
Ребёнку важно правильное развитие стопы, но при этом хочется стильную и практичную обувь. Какие марки надёжные и удобные?
- looksj
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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