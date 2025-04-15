Какая одежда для большого тенниса подойдёт мужчине-любителю
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Какая одежда для большого тенниса подойдёт мужчине-любителю
Какая одежда для большого тенниса подойдёт мужчине-любителю, играющему дважды в неделю? Хочется взять комфортный и дышащий комплект на лето, не переплачивая за бренд.
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Re: Какая одежда для большого тенниса подойдёт мужчине-любителю
Как только слышат “теннис” — сразу цену поднимают. А по факту — те же шорты и футболка, только с модным названием. Главное — чтоб дышало и не мешало бегать.
- Kaslan
- Фанат
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- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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