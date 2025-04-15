Какая одежда для большого тенниса подойдёт мужчине-любителю

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Какая одежда для большого тенниса подойдёт мужчине-любителю

Новое сообщение bodrovgerman » 15 апр 2025, 20:20

Какая одежда для большого тенниса подойдёт мужчине-любителю, играющему дважды в неделю? Хочется взять комфортный и дышащий комплект на лето, не переплачивая за бренд.


bodrovgerman
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Re: Какая одежда для большого тенниса подойдёт мужчине-любителю

Новое сообщение Kaslan » 15 апр 2025, 23:40

Как только слышат “теннис” — сразу цену поднимают. А по факту — те же шорты и футболка, только с модным названием. Главное — чтоб дышало и не мешало бегать.
Kaslan
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