dmitrijaverin085 » 30 апр 2025, 18:02

Ребята, поясните мне пожалуйста, у меня опыта нет. Как происходит процесс заказа кожаной сумки: от выбора модели до получения товара, и какие способы оплаты и доставки доступны покупателям? И какой магазин стоит выбрать?