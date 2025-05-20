Металлизированную тесьму где купить?

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Металлизированную тесьму где купить?

Новое сообщение belkodi » 20 май 2025, 14:05

Готовлю капсульную коллекцию с акцентом на декоративные элементы, и рассматриваю металлизированную тесьму для создания акцентов на плечах и манжетах. Важно, чтобы она была не только эффектной внешне, но и не теряла блеск после стирки. Какие варианты вы могли бы порекомендовать? И насколько устойчиво покрытие к истиранию?


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Re: Металлизированную тесьму где купить?

Новое сообщение kodena » 20 май 2025, 14:08

Если вы ищете тесьму, которая сохраняет блеск и декоративный эффект даже после стирки, обратите внимание на металлизированные тесьмы с плетением из люрекса. В Протос https://protos.ru/catalog/category/tesm ... irovannaya есть такие варианты — они не линяют, не осыпаются и отлично держат структуру. Это то, что нужно для создания эффектных акцентов на манжетах, плечах и других элементах одежды. Покрытие у них надёжное, проверено на износостойкость. К тому же, сотрудники всегда готовы проконсультировать по выбору и прислать образцы — это важно при работе с новыми декоративными элементами.
kodena
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Re: Металлизированную тесьму где купить?

Новое сообщение belkodi » 20 май 2025, 14:53

Спасибо за рекомендацию Протос, планирую изучить ассортимент. Подскажите, принимают ли они оплату по безналичному расчету для юридических лиц?
belkodi
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