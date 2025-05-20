Металлизированную тесьму где купить?
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Металлизированную тесьму где купить?
Готовлю капсульную коллекцию с акцентом на декоративные элементы, и рассматриваю металлизированную тесьму для создания акцентов на плечах и манжетах. Важно, чтобы она была не только эффектной внешне, но и не теряла блеск после стирки. Какие варианты вы могли бы порекомендовать? И насколько устойчиво покрытие к истиранию?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 270
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Металлизированную тесьму где купить?
Если вы ищете тесьму, которая сохраняет блеск и декоративный эффект даже после стирки, обратите внимание на металлизированные тесьмы с плетением из люрекса. В Протос https://protos.ru/catalog/category/tesm ... irovannaya есть такие варианты — они не линяют, не осыпаются и отлично держат структуру. Это то, что нужно для создания эффектных акцентов на манжетах, плечах и других элементах одежды. Покрытие у них надёжное, проверено на износостойкость. К тому же, сотрудники всегда готовы проконсультировать по выбору и прислать образцы — это важно при работе с новыми декоративными элементами.
- kodena
- Фанат
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- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Металлизированную тесьму где купить?
Спасибо за рекомендацию Протос, планирую изучить ассортимент. Подскажите, принимают ли они оплату по безналичному расчету для юридических лиц?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 270
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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