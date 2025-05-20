belkodi » 20 май 2025, 14:05

Готовлю капсульную коллекцию с акцентом на декоративные элементы, и рассматриваю металлизированную тесьму для создания акцентов на плечах и манжетах. Важно, чтобы она была не только эффектной внешне, но и не теряла блеск после стирки. Какие варианты вы могли бы порекомендовать? И насколько устойчиво покрытие к истиранию?