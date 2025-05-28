Появились морщины((
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Появились морщины((
Появились морщин, щеки как будто поплыли, носогубки стали заметней, и в целом лицо какое-то уставшее, будто постоянно не высыпаюсь(( Мне 42, уход хороший, кремы, маски – все как надо, но понимаю, что этого уже мало в моем возрасте. Наверное, стоит подумать о комплексной коррекции, но я боюсь выглядеть неестественно после инъекций или подтяжек. Поделитесь кто что делал? Что реально помогает без перебора? Ищу хорошего косметолога в Москве
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Eazy
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 май 2025, 11:28
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Re: Появились морщины((
После сорока у меня было почти то же самое. Я сначала долго металась между биоревитализацией и филлерами, но врач объяснила, что точечно что-делать уже не вариант. В результате мне сделали фулфейс https://faceliftingmsk.ru/complex-full-face Это когда прорабатывают весь овал лица сразу, а не отдельные зоны. Итог лицо посвежело, но вообще не видно, что я что-то делала. Я очень довольна, такого результата и хотела
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Stefaniya
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 май 2025, 11:49
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Re: Появились морщины((
Я тоже долго думала, но решила пока остановиться на аппаратке. Делала курс RF-лифтинга и ультразвука. Эффект накопительный, но есть. Не как пластика, конечно, но лицо подтягивается, овал становится четче. Главное делать курсом процедуры, а не раз-два. И да, после 40 только кремами проблемы уже точно не решить. Но если боишься радикального вмешательства, аппаратка мягкий старт
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Leaf
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 май 2025, 09:51
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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