Eazy » 28 май 2025, 23:18

Появились морщин, щеки как будто поплыли, носогубки стали заметней, и в целом лицо какое-то уставшее, будто постоянно не высыпаюсь(( Мне 42, уход хороший, кремы, маски – все как надо, но понимаю, что этого уже мало в моем возрасте. Наверное, стоит подумать о комплексной коррекции, но я боюсь выглядеть неестественно после инъекций или подтяжек. Поделитесь кто что делал? Что реально помогает без перебора? Ищу хорошего косметолога в Москве