Veranika » 31 май 2025, 20:02

Всем привет! Девушки, кто в Красноярске делал ботулинотерапию? Хочу убрать мимические морщины на лбу и вокруг глаз, но не знаю, куда лучше обратиться. Посоветуйте, пожалуйста, проверенные клиники или специалистов.