кто в Красноярске делал ботулинотерапию?
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кто в Красноярске делал ботулинотерапию?
Всем привет! Девушки, кто в Красноярске делал ботулинотерапию? Хочу убрать мимические морщины на лбу и вокруг глаз, но не знаю, куда лучше обратиться. Посоветуйте, пожалуйста, проверенные клиники или специалистов.
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Veranika
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:01
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Re: кто в Красноярске делал ботулинотерапию?
Привет! Я делала ботулинотерапию. Процедура прошла быстро, безболезненно, и эффект заметен уже через несколько дней. Врач подробно объяснил все нюансы и дал рекомендации по уходу. Поделиться контактами?
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Gloria
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:07
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Re: кто в Красноярске делал ботулинотерапию?
Если вы ищете, где сделать ботулинотерапию в Красноярске, посмотрите эту клинику https://vesna24.ru/services/botox Могу сказать, что процедура занимает всего 30 минут, а эффект сохраняется до 6 месяцев. Советую вам сначала записаться на консультацию, чтобы понять, стоит вам делать эту процедуру или же нет.
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IrenRostova
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 31 май 2025, 20:10
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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