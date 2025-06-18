belkodi » 18 июн 2025, 12:22

Обновляю гардероб и думаю взять кожаную куртку, но не классику, а что-то ближе к современному уличному стилю, может, с интересным силуэтом или строчкой. Где сейчас можно найти такие модели с нормальной посадкой и без лишнего блеска?