Современная стильная одежда

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Современная стильная одежда

Новое сообщение belkodi » 18 июн 2025, 12:22

Обновляю гардероб и думаю взять кожаную куртку, но не классику, а что-то ближе к современному уличному стилю, может, с интересным силуэтом или строчкой. Где сейчас можно найти такие модели с нормальной посадкой и без лишнего блеска?


belkodi
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Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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