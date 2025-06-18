Современная стильная одежда
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Современная стильная одежда
Обновляю гардероб и думаю взять кожаную куртку, но не классику, а что-то ближе к современному уличному стилю, может, с интересным силуэтом или строчкой. Где сейчас можно найти такие модели с нормальной посадкой и без лишнего блеска?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 280
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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