С одноразовыми тапочками на что обратить внимание, кроме цены?

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С одноразовыми тапочками на что обратить внимание, кроме цены?

Новое сообщение Paris » 28 июн 2025, 12:36

Готовим открытие мини-отеля — по мелочи нужно много. С одноразовыми тапочками на что обратить внимание, кроме цены?


Paris
Знаток
 
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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