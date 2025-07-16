dmitrijaverin085 » 16 июл 2025, 06:53

ИИ для магазина одежды ищу, пока успехов нет. Как можно оценить качество работы нейросети для подбора одежды, и какие метрики следует использовать для анализа её эффективности? Или может вы уже знаете какой ИИ можно смело начать пользоваться?