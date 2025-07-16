Химчистка и ремонт обуви в Санкт-Петербурге
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Химчистка и ремонт обуви в Санкт-Петербурге
Существуют ли в Санкт-Петербурге компании, предлагающие комплексные услуги по уходу за обувью, включая профилактический ремонт и глубокую чистку? Если да, то как их выбрать?
- dmitrijaverin085
- Фанат
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- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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Re: Химчистка и ремонт обуви в Санкт-Петербурге
Обратившись в Prachka.com, я убедился, что восстановление обуви - это настоящее искусство. Их специалисты справляются с самыми сложными загрязнениями и повреждениями, возвращая изделиям первозданный вид. Особенно приятно, что мастера учитывают особенности материалов и бережно подходят к каждому изделию. Цена на услугу реставрация обуви в спб вполне адекватная, учитывая уровень профессионализма. Отдельно отмечу оперативность исполнения заказов и внимательное отношение к пожеланиям клиента. Мой личный опыт сотрудничества оставил исключительно положительные впечатления, поэтому смело рекомендую эту службу реставрации обуви всем жителям Санкт-Петербурга.
- serega2510
- Знаток
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- Сообщения: 276
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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