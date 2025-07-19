Сколько сейчас стоит обучение перманентному макияжу у нормального мастера с практикой?

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Сколько сейчас стоит обучение перманентному макияжу у нормального мастера с практикой?

Новое сообщение Paris » 19 июл 2025, 09:25

Сколько сейчас стоит обучение перманентному макияжу у нормального мастера с практикой? Кто учился — поделитесь отзывами.


Paris
Знаток
 
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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