Hunna » 04 май 2017, 10:37

Считаю, что в на тренировке в фитнес клубе, на майке главное не картинка, а материал, если заниматься в дешевой синтетике, то тело попросту не будет нормально дышать, из-за чего будет не комфортно тренироваться, вплоть до плохого самочувствия...