Большой выбор косметики.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Большой выбор косметики.

Новое сообщение Nazyka » 14 июн 2016, 20:40

Большой выбор косметики. http://cubebeauty.ru/


Nazyka
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 08:49
Вернуться к началу

Re: Большой выбор косметики.

Новое сообщение VikiSamva » 24 окт 2022, 15:30

На нашу кожу воздействует окружающая среда, жесткая вода, кондиционеры, все это нарушает защитный барьер кожи, она становиться более хрупкой. Поэтому мы стараемся за ней ухаживать, что бы придать ей отличный вид. Мне нравиться https://aptstore.ru/catalog/p-vishi-mineral-89-gel-syvorotka-d-litsa-75ml-d-vsekh-tipov-kozhi-105876/ Это гель сыворотка она защищает, укрепляет, удерживает влагу, то что нужно для нашего лица.
Аватара пользователя
VikiSamva
Фанат
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
Откуда: Россия
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Tbot и гости: 12

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group