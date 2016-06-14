Большой выбор косметики.
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Большой выбор косметики.
Большой выбор косметики. http://cubebeauty.ru/
- Nazyka
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 апр 2016, 08:49
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Re: Большой выбор косметики.
На нашу кожу воздействует окружающая среда, жесткая вода, кондиционеры, все это нарушает защитный барьер кожи, она становиться более хрупкой. Поэтому мы стараемся за ней ухаживать, что бы придать ей отличный вид. Мне нравиться https://aptstore.ru/catalog/p-vishi-mineral-89-gel-syvorotka-d-litsa-75ml-d-vsekh-tipov-kozhi-105876/ Это гель сыворотка она защищает, укрепляет, удерживает влагу, то что нужно для нашего лица.
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VikiSamva
- Фанат
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- Сообщения: 165
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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