Мастер маникюра-педикюра.

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Мастер маникюра-педикюра.

Новое сообщение Igor2206 » 10 сен 2016, 23:02

Предлагаю качественные услуги от профессионала ногтевого сервиса: классический обрезной маникюр-педикюр, гигиенический, художественная роспись, Нейл-АРТ. Опыт работы 10 лет. Работаю по предварительной записи и с выездом на дом. Обслуживаю Солнечный берег, прилегающие к нему города и комплексы. Первым 10 клиентам – художественная роспись в подарок. т. +359877641817 Viber, WhatsApp Виктория.


Igor2206
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 май 2016, 14:31
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Re: Мастер маникюра-педикюра.

Новое сообщение Igor2206 » 19 сен 2016, 20:08

Работаю по предварительным звонкам и смс-собщениям не Viber.
Igor2206
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 май 2016, 14:31
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Re: Мастер маникюра-педикюра.

Новое сообщение ann_f » 30 сен 2016, 21:51

В viber можно написать?
ann_f
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 10:47
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Re: Мастер маникюра-педикюра.

Новое сообщение Igor2206 » 03 окт 2016, 20:03

Конечно же, пишите,- отвечу на все ваши сообщения.
Igor2206
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 май 2016, 14:31
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Re: Мастер маникюра-педикюра.

Новое сообщение Igor2206 » 11 ноя 2016, 19:13

Работаю
Igor2206
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 май 2016, 14:31
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Re: Мастер маникюра-педикюра.

Новое сообщение Фрося66 » 22 сен 2017, 13:35

Спасибо ;)
Аватара пользователя
Фрося66
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 13:24
Откуда: Москва
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Re: Мастер маникюра-педикюра.

Новое сообщение Weelka » 01 мар 2021, 00:01

Ок, а какое средство для снятия липкого слоя гель-лака вы используете? Я вот только-только начала оказывать услуги по маникюру и пока что нашла наше средство недорогое https://shop.lady-victory.com/nogtevoj-servis/soputstvuyushhi-sredstva/sredstva-dlya-snyatiya/snyatie-lipkogo-sloya/, есть ли смысл искать дальше или остановиться на нем?
Weelka
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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