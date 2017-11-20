Салон красоты
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Салон красоты
Здравствуйте. Как вам этот салон красоты http://bigodini.ru/services/manicure/ ? Что скажите? Кто там был?
- Jerdan
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 15:44
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Re: Салон красоты
А я обычно хожу в этот салон красоты http://persona-ostrov.ru/services/parik ... nie-kydra/ Там высококвалифицированные мастера, проходившие обучение в лучших академиях России, Европы и Америки и цены приемлемые.
- nickastapova
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 22:12
- Откуда: Москва
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Re: Салон красоты
Всем привет. Хочу сходить на эпиляцию сюда http://filament-salon.ru/stoimost-epilyatsii/ . Но не знаю какой метод лучше выбрать. Подскажите пожалуйста.
- Antoni
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 21 янв 2018, 21:23
- Откуда: Москва
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Re: Салон красоты
Хочу сходить на устранение морщин. Знакомая советует записаться вот в этот салон http://salon-monplizir.ru/uslugi-i-tsen ... -morshhin/ Там говорит косметолог хороший работает. Вопрос такой, есть ли период восстановления после данной процедуре?
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: УЗ скрабер
Samantha писал(а):Хочу сходить на устранение морщин. Знакомая советует записаться вот в этот салон и уз скрабер купить: http://mstol.ru/kosmetologicheskie-appa ... skrabbery/ Там говорит косметолог хороший работает. Вопрос такой, есть ли период восстановления после данной процедуре?
А кто посоветует, где купить такой уз скрабер:
Могу рекомендовать купить скрабер в UMS-BEAUTY
Последний раз редактировалось Rottos 21 ноя 2018, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
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- Rottos
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 16 сен 2015, 18:42
- Откуда: Москва
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Re: Салон красоты
По моему мнению в первую очередь женщина должна красиво выглядеть в новом наряде. Это первое, что видят мужчины в женщинах. Сама удивилась когда нашла наконец толковый Интернет магазин брендовой одежды, действительно приемлемые цены. Вообщем для кого актуально, переходите по ссылке. https://sergio-cotti.ua/novinki/
- sofii
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 сен 2018, 19:51
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Re: Салон красоты
Косметику и всё, что с ней связано, надо стараться покупать в европейских магазинах. Там даже и Китай вполне качественный. Правда каждый раз надо визы оформлять. А вот чтобы поменьше стоять в очередях на границах, можно кое-что сделать http://asn.in.ua/ru/news/publishing/187 ... se-za.html Вот тогда можно спокойно путешествовать без визы по всей Европе и не только.
- Unessa
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 июн 2018, 14:19
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Re: Салон красоты
Есть также производитель, Медикалазер - отечественный с международной сертификацией. Советую посмотреть их технику, обратить внимание также на блог - там много полезной информации и описано какая техника лучше подходит для решения каких проблем. Вот к примеру как убрать морщины под глазами https://medicalaser.com.ua/blog/omolozhenie-kozhi/kak-ubrat-morschiny-pod-glazami-sovety-kosmetologov/ аппаратно. Рекомендую - особенно полезно для общего понимания знать.
- AlimovaVera
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
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