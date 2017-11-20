Rottos » 18 июл 2018, 15:50

Samantha писал(а): Хочу сходить на устранение морщин. Знакомая советует записаться вот в этот салон и уз скрабер купить: Хочу сходить на устранение морщин. Знакомая советует записаться вот в этот салон и уз скрабер купить: http://mstol.ru/kosmetologicheskie-appa ... skrabbery/ Там говорит косметолог хороший работает. Вопрос такой, есть ли период восстановления после данной процедуре?

А кто посоветует, где купить такой уз скрабер:

Могу рекомендовать купить скрабер в UMS-BEAUTY