Салон красоты

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Салон красоты

Новое сообщение Jerdan » 20 ноя 2017, 14:43

Здравствуйте. Как вам этот салон красоты http://bigodini.ru/services/manicure/ ? Что скажите? Кто там был?


Jerdan
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 15:44
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Re: Салон красоты

Новое сообщение nickastapova » 14 янв 2018, 22:18

А я обычно хожу в этот салон красоты http://persona-ostrov.ru/services/parik ... nie-kydra/ Там высококвалифицированные мастера, проходившие обучение в лучших академиях России, Европы и Америки и цены приемлемые.
nickastapova
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 22:12
Откуда: Москва
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Re: Салон красоты

Новое сообщение Antoni » 24 апр 2018, 11:23

Всем привет. Хочу сходить на эпиляцию сюда http://filament-salon.ru/stoimost-epilyatsii/ . Но не знаю какой метод лучше выбрать. Подскажите пожалуйста.
Antoni
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 21:23
Откуда: Москва
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Re: Салон красоты

Новое сообщение Samantha » 07 май 2018, 11:27

Хочу сходить на устранение морщин. Знакомая советует записаться вот в этот салон http://salon-monplizir.ru/uslugi-i-tsen ... -morshhin/ Там говорит косметолог хороший работает. Вопрос такой, есть ли период восстановления после данной процедуре?
Samantha
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: УЗ скрабер

Новое сообщение Rottos » 18 июл 2018, 15:50

Samantha писал(а):Хочу сходить на устранение морщин. Знакомая советует записаться вот в этот салон и уз скрабер купить: http://mstol.ru/kosmetologicheskie-appa ... skrabbery/ Там говорит косметолог хороший работает. Вопрос такой, есть ли период восстановления после данной процедуре?

А кто посоветует, где купить такой уз скрабер:

Изображение

Могу рекомендовать купить скрабер в UMS-BEAUTY

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Последний раз редактировалось Rottos 21 ноя 2018, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
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Откуда: Москва
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Re: Салон красоты

Новое сообщение sofii » 06 сен 2018, 19:59

По моему мнению в первую очередь женщина должна красиво выглядеть в новом наряде. Это первое, что видят мужчины в женщинах. Сама удивилась когда нашла наконец толковый Интернет магазин брендовой одежды, действительно приемлемые цены. Вообщем для кого актуально, переходите по ссылке. https://sergio-cotti.ua/novinki/

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sofii
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 сен 2018, 19:51
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Re: Салон красоты

Новое сообщение Unessa » 09 мар 2019, 10:55

Косметику и всё, что с ней связано, надо стараться покупать в европейских магазинах. Там даже и Китай вполне качественный. Правда каждый раз надо визы оформлять. А вот чтобы поменьше стоять в очередях на границах, можно кое-что сделать http://asn.in.ua/ru/news/publishing/187 ... se-za.html Вот тогда можно спокойно путешествовать без визы по всей Европе и не только.
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 июн 2018, 14:19
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Re: Салон красоты

Новое сообщение AlimovaVera » 05 апр 2021, 16:19

Есть также производитель, Медикалазер - отечественный с международной сертификацией. Советую посмотреть их технику, обратить внимание также на блог - там много полезной информации и описано какая техника лучше подходит для решения каких проблем. Вот к примеру как убрать морщины под глазами https://medicalaser.com.ua/blog/omolozhenie-kozhi/kak-ubrat-morschiny-pod-glazami-sovety-kosmetologov/ аппаратно. Рекомендую - особенно полезно для общего понимания знать.
AlimovaVera
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