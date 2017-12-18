Какие ногти сделать?
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Какие ногти сделать?
Стараюсь быть всегда модной и ухоженной. Хочу вот сделать эксклюзивный нейл в этом салоне красоты http://bigodini.ru/services/pedicure/ Была там пару раз, обслуживание и профессионализм мастеров просто на высоте. Но вот на сей раз не знаю какой стиль выбрать.. Есть идеи?
- Ingrid
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 дек 2017, 12:27
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Re: Какие ногти сделать?
Всем привет. Хочу сходить на маникюр сюда http://nadlen-nail.ru/manicure/evropejskij-manikyur/ . Но не знаю какой лучше делать. Подскажите пожалуйста.
- Antoni
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 21 янв 2018, 21:23
- Откуда: Москва
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Re: Какие ногти сделать?
Так это лак надо чтоб был нормальным, ну и плюс надо еще смотреть на пилочки. Обычно в салонах вот такого плана одноразовые пилочки для маникюра https://thepilochki.ua/disposable/ready_set/ используют, ну а для дома можно что-то и проще взять.
- Рибон
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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