Какие ногти сделать?

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Какие ногти сделать?

Новое сообщение Ingrid » 18 дек 2017, 12:27

Стараюсь быть всегда модной и ухоженной. Хочу вот сделать эксклюзивный нейл в этом салоне красоты http://bigodini.ru/services/pedicure/ Была там пару раз, обслуживание и профессионализм мастеров просто на высоте. Но вот на сей раз не знаю какой стиль выбрать.. Есть идеи?


Ingrid
 
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Зарегистрирован: 18 дек 2017, 12:27
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Re: Какие ногти сделать?

Новое сообщение Antoni » 24 апр 2018, 10:12

Всем привет. Хочу сходить на маникюр сюда http://nadlen-nail.ru/manicure/evropejskij-manikyur/ . Но не знаю какой лучше делать. Подскажите пожалуйста.
Antoni
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Re: Какие ногти сделать?

Новое сообщение Рибон » 19 янв 2023, 00:35

Так это лак надо чтоб был нормальным, ну и плюс надо еще смотреть на пилочки. Обычно в салонах вот такого плана одноразовые пилочки для маникюра https://thepilochki.ua/disposable/ready_set/ используют, ну а для дома можно что-то и проще взять.
Рибон
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