вяжу на заказ

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вяжу на заказ

Новое сообщение inakulikova » 22 фев 2018, 09:12

Всем привет, живу в с.Венец под Карнобатом, вяжу крючком, спицами, на вилке, ирландское и румынское кружево из пряжи заказчика либо собственной. Опыт большой, скорость и качество отличное, цена приемлема. Могу приехать к заказчику или принять у себя. Предварительное обсуждение предпочитаю по почте psendel@mail.ru или в Facebook Messenger.


inakulikova
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 08:53
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Re: вяжу на заказ

Новое сообщение RentDrive » 25 дек 2021, 00:02

ыт большой, скорость и качество отличное, цена приемлема. Могу приехать к заказчику или принять у себя.
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RentDrive
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 дек 2021, 23:57
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