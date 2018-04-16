Нужен совет
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Нужен совет
Здравствуйте. Хочу тут сходить на контурную пластику губ http://annabeauty.ru/services/konturnaya-plastika-gub/ Стоит или нет? Что скажите?
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Нужен совет
Проще увеличить немного губы и добавить в них свежести. Для этого обычно используют вот такого плана филлеры для губ https://fillers-medical.com.ua/fillery/fillery-dlya-gub/ - почитайте о них, это будет для Вас крайне полезным.
- Рибон
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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