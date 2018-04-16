Нужен совет

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Нужен совет

Новое сообщение Samantha » 16 апр 2018, 09:18

Здравствуйте. Хочу тут сходить на контурную пластику губ http://annabeauty.ru/services/konturnaya-plastika-gub/ Стоит или нет? Что скажите?


Samantha
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Re: Нужен совет

Новое сообщение Рибон » 13 окт 2022, 14:22

Проще увеличить немного губы и добавить в них свежести. Для этого обычно используют вот такого плана филлеры для губ https://fillers-medical.com.ua/fillery/fillery-dlya-gub/ - почитайте о них, это будет для Вас крайне полезным.
Рибон
Писатель
 
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