Крем для бритья и после бритья

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Крем для бритья и после бритья

Новое сообщение Лолита » 16 апр 2018, 15:57

Нужен крем для бритья и после бритья.

Вот интересуюсь тем где и какой крем лучше всего купить, в особенности меня интересует вопрос выбора.

Какие советы мне можете дать?



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Re: Крем для бритья и после бритья

Новое сообщение Симбиоза » 16 апр 2018, 16:56

А не лучше ли вам купить набор профессиональной косметики.

С одной стороны скажу что вот на такой https://store.firmbarbershop.com/shop/набор-косметики-для-бритья-edwin-jagger-limes-pomegranate/ набор обратите внимание. С одной стороны конечно же такой набор достаточно дорогой, с другой же стороны замечу что себя он оправдает, косметика ведь там профессиональная.

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Re: Крем для бритья и после бритья

Новое сообщение Настя » 11 май 2018, 01:06

Попробуйте крем для депиляции Fito Depilation. После него не нужно наносить ухаживающее средство, потому что крем и так ухаживает за кожей благодаря своим компонентам, удаляет волосы любой длины без раздражения и вросших волосков (https://aptekalab.com/products/fito-depilation). Он очень удобен в использвоании: нанести крем на необходимый участок, подождать минут 7 и смыть теплой водой, используя мочалку.
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Re: Крем для бритья и после бритья

Новое сообщение Kolibri » 17 июл 2018, 16:44

Обратите внимание вот на эти товары. И косметика профессиональная и цены радуют. По России конечно немного дороже будет но это решимо

http://www.amway.ua/ru/user/kostenko_1982

Kolibri
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Re: Крем для бритья и после бритья

Новое сообщение VikiSamva » 07 сен 2022, 18:01

Советом можно дать много, так как все пользуются разными кремами, вернее кому что нравится. Обычно покупаю в аптеке https://aptstore.ru/catalog/p-spike-men-active-krem-dlya-britya-75ml-14123/ Он создает идеальную пену, легко брить, состоит из био сырья и эфирных масел.
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