Ботокс для волос

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Ботокс для волос

Новое сообщение Samantha » 17 апр 2018, 12:48

Всем привет. Хочу сходить сюда http://salonendi.ru/uslugi/parikmakhers ... dlya-volos на ботокс для волос. У меня такой вопрос, есть ли при подобной процедуре побочные эффекты?


Samantha
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Ботокс для волос

Новое сообщение old » 27 дек 2018, 13:29

Зачем вам ботокс? Лучше каждый день мойте голову (если хотите объема), с недешевым шампунем, например, не знаю, хедэндшолденс, клеар.
old
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 13:08
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Re: Ботокс для волос

Новое сообщение Олег тут » 18 авг 2019, 18:28

Скажу лучше сразу обратиться к професионалам, они помогут если проблема еще не большая, если справитесь советую посетить лучший интерне-магазин http://edp.by парфюма.
Олег тут
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2019, 12:14
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Re: Ботокс для волос

Новое сообщение Grebneva » 07 июн 2020, 11:31

Делал кто-то? как эффект?
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Grebneva
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
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