Ботокс для волос
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Ботокс для волос
Всем привет. Хочу сходить сюда http://salonendi.ru/uslugi/parikmakhers ... dlya-volos на ботокс для волос. У меня такой вопрос, есть ли при подобной процедуре побочные эффекты?
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Ботокс для волос
Зачем вам ботокс? Лучше каждый день мойте голову (если хотите объема), с недешевым шампунем, например, не знаю, хедэндшолденс, клеар.
- old
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 дек 2018, 13:08
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Re: Ботокс для волос
Скажу лучше сразу обратиться к професионалам, они помогут если проблема еще не большая, если справитесь советую посетить лучший интерне-магазин http://edp.by парфюма.
- Олег тут
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 май 2019, 12:14
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Re: Ботокс для волос
Делал кто-то? как эффект?
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Grebneva
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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