Косметология

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Косметология

Новое сообщение Samantha » 07 июн 2018, 12:30

Всем привет. Надумала посетить косметолога на дому вот. Что скажете? Многие мои знакомые ходили к ней, остались очень довольны. Но вот я не знаю даже, с одной стороны вроде бы и все хорошо, у нее образование, и сертификаты там все есть, а с другой в салоне как то по привычнее будет. Дайте пожалуйста дельный совет мне?


Samantha
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Косметология

Новое сообщение Kolibri » 17 июл 2018, 16:36

Samantha писал(а):Всем привет. Надумала посетить косметолога на дому вот. Что скажете? Многие мои знакомые ходили к ней, остались очень довольны. Но вот я не знаю даже, с одной стороны вроде бы и все хорошо, у нее образование, и сертификаты там все есть, а с другой в салоне как то по привычнее будет. Дайте пожалуйста дельный совет мне?

Не знаю как Вам, а я использую исключительно косметику Amway уже почти 10 лет

Если кому интересно то вот интернет магазин. И цены приемлемые и доставка бесплатная будет http://www.amway.ua/ru/user/kostenko_1982

Kolibri
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 июл 2018, 22:41
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Re: Косметология

Новое сообщение Natashavytrum » 30 авг 2021, 17:34

Какие сейчас дорогие курсы! Присмотрите себе курс по ногтям на академия KODI.Ето профессиональные курсы наращивания ногтей, кто хочет научиться делать например маникюр можете смело посетить такие курсы.
Natashavytrum
Читатель
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 19 мар 2021, 10:55
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