Kolibri » 17 июл 2018, 16:36

Samantha писал(а): Всем привет. Надумала посетить косметолога на дому Всем привет. Надумала посетить косметолога на дому вот . Что скажете? Многие мои знакомые ходили к ней, остались очень довольны. Но вот я не знаю даже, с одной стороны вроде бы и все хорошо, у нее образование, и сертификаты там все есть, а с другой в салоне как то по привычнее будет. Дайте пожалуйста дельный совет мне?

Не знаю как Вам, а я использую исключительно косметику Amway уже почти 10 лет

Если кому интересно то вот интернет магазин. И цены приемлемые и доставка бесплатная будет http://www.amway.ua/ru/user/kostenko_1982