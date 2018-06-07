Косметология
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Косметология
Всем привет. Надумала посетить косметолога на дому вот. Что скажете? Многие мои знакомые ходили к ней, остались очень довольны. Но вот я не знаю даже, с одной стороны вроде бы и все хорошо, у нее образование, и сертификаты там все есть, а с другой в салоне как то по привычнее будет. Дайте пожалуйста дельный совет мне?
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Косметология
Samantha писал(а):Всем привет. Надумала посетить косметолога на дому вот. Что скажете? Многие мои знакомые ходили к ней, остались очень довольны. Но вот я не знаю даже, с одной стороны вроде бы и все хорошо, у нее образование, и сертификаты там все есть, а с другой в салоне как то по привычнее будет. Дайте пожалуйста дельный совет мне?
Не знаю как Вам, а я использую исключительно косметику Amway уже почти 10 лет
Если кому интересно то вот интернет магазин. И цены приемлемые и доставка бесплатная будет http://www.amway.ua/ru/user/kostenko_1982
- Kolibri
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 июл 2018, 22:41
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Re: Косметология
Какие сейчас дорогие курсы! Присмотрите себе курс по ногтям на академия KODI.Ето профессиональные курсы наращивания ногтей, кто хочет научиться делать например маникюр можете смело посетить такие курсы.
- Natashavytrum
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 10:55
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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