Отбеливание зубов
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Отбеливание зубов
Всем привет. Лечили мне совсем недавно зубы в стоматологии Санация http://sanacia.ru/service/lechenie_zubov/ Хотелось бы еще и отбеливание лазером попробовать там сделать. Как считаете, стоит ли вот?
- Samantha
- Писатель
-
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
-
Re: Отбеливание зубов
Samantha писал(а):Всем привет. Лечили мне совсем недавно зубы в стоматологии Санация http://sanacia.ru/service/lechenie_zubov/ Хотелось бы еще и отбеливание лазером попробовать там сделать. Как считаете, стоит ли вот?
Не знаю как Вам, а я не рискую такими способами отбеливать зубы. Уже лет 10 использую зубную пасту Amway и Glister как ополаскиватель для рта - ни проблем с зубами ни желтизны нет.
Если кому интересно то вот интернет магазин http://www.amway.ua/ru/user/kostenko_1982
- Kolibri
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 июл 2018, 22:41
-
Re: Отбеливание зубов
Сейчас можно не ходить в клинику что бы отбеливать зубы. У меня жена заказала себе специальный отбеливающий комплекс https://revyline.ru/otbelivanie/
Он состоит из натуральных компонентов, удаляющий любой налет и пятна. Через дней 9 уже был хороший результат.
- Wlk23
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 июн 2018, 15:47
-
Re: Отбеливание зубов
Согласна, не стоит сразу бежать в клинику на такую процедуру, сейчас много специальных средств для отбеливания зубов. Они не вредят зубной эмали, защищают от кариеса, придают белоснежный оттенок. У меня вот такая зубная паста https://aptstore.ru/catalog/gigiena-i-kosmetika/ukhod-za-polostyu-rta/kuraproks-vkus-myaty-otbelivayushchaya-z-pasta-90ml-10012443/ В ее составе только натуральные компонент.
-
VikiSamva
- Писатель
-
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3