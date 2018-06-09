Отбеливание зубов

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Отбеливание зубов

Новое сообщение Samantha » 09 июн 2018, 14:39

Всем привет. Лечили мне совсем недавно зубы в стоматологии Санация http://sanacia.ru/service/lechenie_zubov/ Хотелось бы еще и отбеливание лазером попробовать там сделать. Как считаете, стоит ли вот?


Samantha
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Re: Отбеливание зубов

Новое сообщение Kolibri » 17 июл 2018, 16:41

Samantha писал(а):Всем привет. Лечили мне совсем недавно зубы в стоматологии Санация http://sanacia.ru/service/lechenie_zubov/ Хотелось бы еще и отбеливание лазером попробовать там сделать. Как считаете, стоит ли вот?

Не знаю как Вам, а я не рискую такими способами отбеливать зубы. Уже лет 10 использую зубную пасту Amway и Glister как ополаскиватель для рта - ни проблем с зубами ни желтизны нет.

Если кому интересно то вот интернет магазин http://www.amway.ua/ru/user/kostenko_1982

Kolibri
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Re: Отбеливание зубов

Новое сообщение Wlk23 » 11 фев 2019, 14:02

Сейчас можно не ходить в клинику что бы отбеливать зубы. У меня жена заказала себе специальный отбеливающий комплекс https://revyline.ru/otbelivanie/

Он состоит из натуральных компонентов, удаляющий любой налет и пятна. Через дней 9 уже был хороший результат.

Wlk23
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Re: Отбеливание зубов

Новое сообщение VikiSamva » 07 апр 2022, 18:14

Согласна, не стоит сразу бежать в клинику на такую процедуру, сейчас много специальных средств для отбеливания зубов. Они не вредят зубной эмали, защищают от кариеса, придают белоснежный оттенок. У меня вот такая зубная паста https://aptstore.ru/catalog/gigiena-i-kosmetika/ukhod-za-polostyu-rta/kuraproks-vkus-myaty-otbelivayushchaya-z-pasta-90ml-10012443/ В ее составе только натуральные компонент.
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VikiSamva
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