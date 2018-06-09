Kolibri » 17 июл 2018, 16:41

Samantha писал(а): Всем привет. Лечили мне совсем недавно зубы в стоматологии Санация Всем привет. Лечили мне совсем недавно зубы в стоматологии Санация http://sanacia.ru/service/lechenie_zubov/ Хотелось бы еще и отбеливание лазером попробовать там сделать. Как считаете, стоит ли вот?

Не знаю как Вам, а я не рискую такими способами отбеливать зубы. Уже лет 10 использую зубную пасту Amway и Glister как ополаскиватель для рта - ни проблем с зубами ни желтизны нет.

Если кому интересно то вот интернет магазин http://www.amway.ua/ru/user/kostenko_1982