Наращивание волос. Стоит ли записываться на курсы?

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Наращивание волос. Стоит ли записываться на курсы?

Новое сообщение Samantha » 27 авг 2018, 11:27

Привет, друзья. Подумываю записаться на курсы по наращиванию волос сюда http://hairs-studio.ru/onlajn-zapis-na-kursy/. Как думаете, стоит или нет? Хотела бы открыть такую небольшую студию. Как считает? Рентабельно ли это дело сейчас?


Samantha
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Re: Наращивание волос. Стоит ли записываться на курсы?

Новое сообщение VikiSamva » 17 сен 2022, 20:17

Думаю лучше не делать этого, сейчас мало кто делает наращивание, это ненужная процедура. Лучше за ними ухаживать только не портить. Ведь после этого волосы совсем убитые. Если желаете отрастить и сделать их красивыми, тогда покупайте для этого специальное средство https://aptstore.ru/catalog/p-selentsin-loson-dlya-volos-5ml-15-peptidnyy-d-vosstan-gustoty-volos-11108/ Это эффективное средство которое укрепляет волосы, делает их густыми, сильными, стимулирует их рост.
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VikiSamva
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