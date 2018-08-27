Наращивание волос. Стоит ли записываться на курсы?
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Наращивание волос. Стоит ли записываться на курсы?
Привет, друзья. Подумываю записаться на курсы по наращиванию волос сюда http://hairs-studio.ru/onlajn-zapis-na-kursy/. Как думаете, стоит или нет? Хотела бы открыть такую небольшую студию. Как считает? Рентабельно ли это дело сейчас?
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Наращивание волос. Стоит ли записываться на курсы?
Думаю лучше не делать этого, сейчас мало кто делает наращивание, это ненужная процедура. Лучше за ними ухаживать только не портить. Ведь после этого волосы совсем убитые. Если желаете отрастить и сделать их красивыми, тогда покупайте для этого специальное средство https://aptstore.ru/catalog/p-selentsin-loson-dlya-volos-5ml-15-peptidnyy-d-vosstan-gustoty-volos-11108/ Это эффективное средство которое укрепляет волосы, делает их густыми, сильными, стимулирует их рост.
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VikiSamva
- Фанат
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- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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