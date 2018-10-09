SlaviKR » 17 окт 2019, 09:39

Посмотрите в ювелирном заводе РТМ. Ведь у них выбор еще тот...

Я вот жене выбирал здесь https://www.rtm-zoloto.com.ua/cepi/tsep ... niya-53223 цепочку ручного плетения, а сейчас на день рождения присматриваю красивый и оригинальный браслет https://www.rtm-zoloto.com.ua/braslety/ ... niya-53256 Как вам?