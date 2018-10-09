Украшения

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Украшения

Новое сообщение Sviatoslava » 09 окт 2018, 09:46

Привет. Есть какие-то эксклюзивные украшения? Хочу что-то уникальное)


Sviatoslava
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:50
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Re: Украшения

Новое сообщение kerch » 09 окт 2018, 11:57

Можно заказать украшения по своему эскизу, но это будет дорого. Поищите в ювелирных магазинах, сейчас моделей очень много!
kerch
Писатель
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Украшения

Новое сообщение gambit » 09 окт 2018, 15:40

Sviatoslava писал(а):Привет. Есть какие-то эксклюзивные украшения? Хочу что-то уникальное)

Привет. Могу порекомендовать ознакомится со статьей ювелирного магазина Злато http://koketka.by/new/modnye-tendentsii ... a-devushek . В ней есть информация о новинках и изысканных украшениях для девушек. Сейчас в моде жемчуг и мы заказывали дочери серьги такие.

Изображение

gambit
Писатель
 
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Украшения

Новое сообщение ymka » 07 дек 2018, 19:01

Какая красота

, мне нравится

ymka
Писатель
 
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Украшения

Новое сообщение Суворова » 20 дек 2018, 09:43

Эксклюзивные? ТО есть сделанные в единственном экземпляре или на заказ? Это наверное очень не мало денег стоит и если хотите что-то такое эдакое, которого нет ни у кого, присмотритесь к украшениям ручной работы. Кулоны, браслеты, а так же такие серьги ручной работы - ну, не это ль красота, а так же всегда индивидуальность, харизма и доступность.
Суворова
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Украшения

Новое сообщение Lechuy » 27 дек 2018, 20:46

Я люблю украшения из золота, кольца не ношу, зато без сережек и кулона на цепочке на улицу не выйду, нашла отличный магазин Адамас у них очень большой ассортимент, купила у них серёжки просто не реальной красоты, кстати для скидки использовала промокод adamas http://rukodi.ru/catalog/shops/adamas/ у них сейчас скидки до 90%, это просто не реально круто.
Lechuy
Читатель
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Украшения

Новое сообщение Samantha » 28 фев 2019, 12:14

Такие украшения лучше всего смотреть в ломбардах. В этом http://7lombard.ru/akcii/ особенно советую глянуть.
Samantha
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Украшения

Новое сообщение SlaviKR » 17 окт 2019, 09:39

Посмотрите в ювелирном заводе РТМ. Ведь у них выбор еще тот... :good:

Я вот жене выбирал здесь https://www.rtm-zoloto.com.ua/cepi/tsep ... niya-53223 цепочку ручного плетения, а сейчас на день рождения присматриваю красивый и оригинальный браслет https://www.rtm-zoloto.com.ua/braslety/ ... niya-53256 Как вам?

SlaviKR
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 04 окт 2019, 09:29
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