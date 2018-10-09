Украшения
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Украшения
Привет. Есть какие-то эксклюзивные украшения? Хочу что-то уникальное)
- Sviatoslava
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:50
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Re: Украшения
Можно заказать украшения по своему эскизу, но это будет дорого. Поищите в ювелирных магазинах, сейчас моделей очень много!
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Украшения
Sviatoslava писал(а):Привет. Есть какие-то эксклюзивные украшения? Хочу что-то уникальное)
Привет. Могу порекомендовать ознакомится со статьей ювелирного магазина Злато http://koketka.by/new/modnye-tendentsii ... a-devushek . В ней есть информация о новинках и изысканных украшениях для девушек. Сейчас в моде жемчуг и мы заказывали дочери серьги такие.
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Украшения
Какая красота
, мне нравится
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Украшения
Эксклюзивные? ТО есть сделанные в единственном экземпляре или на заказ? Это наверное очень не мало денег стоит и если хотите что-то такое эдакое, которого нет ни у кого, присмотритесь к украшениям ручной работы. Кулоны, браслеты, а так же такие серьги ручной работы - ну, не это ль красота, а так же всегда индивидуальность, харизма и доступность.
- Суворова
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Украшения
Я люблю украшения из золота, кольца не ношу, зато без сережек и кулона на цепочке на улицу не выйду, нашла отличный магазин Адамас у них очень большой ассортимент, купила у них серёжки просто не реальной красоты, кстати для скидки использовала промокод adamas http://rukodi.ru/catalog/shops/adamas/ у них сейчас скидки до 90%, это просто не реально круто.
- Lechuy
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 21 июл 2017, 14:54
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Re: Украшения
Такие украшения лучше всего смотреть в ломбардах. В этом http://7lombard.ru/akcii/ особенно советую глянуть.
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Украшения
Посмотрите в ювелирном заводе РТМ. Ведь у них выбор еще тот...
Я вот жене выбирал здесь https://www.rtm-zoloto.com.ua/cepi/tsep ... niya-53223 цепочку ручного плетения, а сейчас на день рождения присматриваю красивый и оригинальный браслет https://www.rtm-zoloto.com.ua/braslety/ ... niya-53256 Как вам?
- SlaviKR
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 окт 2019, 09:29
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