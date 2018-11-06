Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?

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Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?

Новое сообщение brostov » 06 ноя 2018, 18:06

Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?


brostov
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Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?

Новое сообщение wenow » 06 ноя 2018, 21:05

Шерстяные зимние стельки есть в продаже вот на этом интернет-ресурсе http://ortho-ural.ru/store/korrektory_s ... /10082360/ . Знаю я это, поскольку и сам их там не столь давно покупал. Хотелось бы отметить, что выбрать реально было, из чего, да и качество меня порадовало.

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wenow
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?

Новое сообщение alinagrinyuk » 02 апр 2024, 11:56

Если брать, то вариант лучше - это заказать индивидуальные ортопедические стельки https://www.medtechnika.com.ua/indyvidualni-ustilky.html если не для коррекции стопы, то чтобы было более удобно и комфортно в обуви. Сейчас найти обувь, сделанную по правилам не так просто, а для тех, кто повседневно носит кроссовки, так тем более актуально.
alinagrinyuk
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