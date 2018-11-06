Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?
Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?
- brostov
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
-
Re: Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?
Шерстяные зимние стельки есть в продаже вот на этом интернет-ресурсе http://ortho-ural.ru/store/korrektory_s ... /10082360/ . Знаю я это, поскольку и сам их там не столь давно покупал. Хотелось бы отметить, что выбрать реально было, из чего, да и качество меня порадовало.
- wenow
- Писатель
-
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
-
Re: Хочу себе зимние стельки из шерсти купить. Где такие продаются?
Если брать, то вариант лучше - это заказать индивидуальные ортопедические стельки https://www.medtechnika.com.ua/indyvidualni-ustilky.html если не для коррекции стопы, то чтобы было более удобно и комфортно в обуви. Сейчас найти обувь, сделанную по правилам не так просто, а для тех, кто повседневно носит кроссовки, так тем более актуально.
- alinagrinyuk
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 11 мар 2024, 10:07
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11